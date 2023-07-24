«Засунула магнитики в нос»: врачи из Пушкино извлекли инородные предметы из носа восьмилетней девочки

Папа привез 8-летнего ребенка в Московскую областную больницу имени профессора Розанова с жалобами на инородное тело в носу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Выяснилось, что девочка во время игры засунула магнитики очень глубоко в нос по одному в ноздрю, и они слиплись между собой через носовую перегородку. Заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов рассказал, что методом прямой риноскопии оба магнитика извлечены, пациентка и ее папа успокоены. Отмечается, что в настоящий момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой вместе с извлеченными «трофеями».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.