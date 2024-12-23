Затравленная звезда «Сплетницы» получила поддержку от скандальной экс-супруги Деппа

Модель и актриса Блейк Лайвли пытается засудить режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. В этих разбирательствах ее поддерживают многие из звездной тусовки, включая и скандальную бывшую жену Джонни Деппа, Эмбер Херд.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на NBC News, Эмбер Херд в комментарии звездным обозревателям назвала «разрушающей» и «унизительной» клеветническую кампанию, которую организовал режиссер Бальдони. Она отметила, что мужчина обращался к тому же антикризисному менеджеру Мелиссе Натан, что и ее бывший муж Джонни Депп. Девушка оказывала услугу по очернению репутации, использую все возможные информационные ресурсы.

«Социальные сети — это абсолютное воплощение слов: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». Я увидела это воочию», — заявила Херд.

Напомним, что актриса Блейк Лайвли («Сплетница») обвинила режиссера «Все закончится на нас» в домогательствах на съемках. По ее словам, мужчина переходил все границы, а после отказа начал очернять ее репутацию в соцсетях через сторонних лиц. Это привело к тому, что Лайвли начали травить в Сети.

О скандале также сообщала газета The New York Times, где публиковалась предполагаемая переписка режиссера с помощницей Дженнифер Абель и кризисным пиар-менеджером Мелиссой Натан. Последняя отвечала за имидж актера Джонни Деппа во время судебных разборок с Эмбер Херд.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Деппа ждет второго ребенка.