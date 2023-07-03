«Затряслись руки»: жителей Московской области напугали повестки от министерства пива

«Тут надо было посмеяться, но у меня затряслись руки от прочтения заголовка»; «Вроде и хочется, и колется»; «Агрессивный суровый русский маркетинг»; «Главное тут, наверное, медосмотр пройти, а если плоскостопие, то за вами вышлют транспорт туда и обратно», — нервно посмеялись россияне в Сети.