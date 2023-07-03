«Затряслись руки»: жителей Московской области напугали повестки от министерства пива
Всеобщая пивная мобилизация в Электростали вызвала у россиян противоречивые эмоции
В подмосковной Электростали представители обоих полов через почтовые ящики получили «повестки», призывающие идти пить пиво. Об этом рассказали сами жители города в социальных сетях.
Шуточный документ является смелой рекламой местной сети разливных напитков. Местным, предъявившим «повестку», предлагают бесплатную кружку хмельного. Приглашение адресуется «совершеннолетнему красавчику», который проживает «в лучшем городе Подмосковья» и теперь обязан зачислиться «на службу в министерство пива».
«Тут надо было посмеяться, но у меня затряслись руки от прочтения заголовка»; «Вроде и хочется, и колется»; «Агрессивный суровый русский маркетинг»; «Главное тут, наверное, медосмотр пройти, а если плоскостопие, то за вами вышлют транспорт туда и обратно», — нервно посмеялись россияне в Сети.
Ранее сообщалось, что в Омске мужчина пытался спастись от жары холодным пивом и получил тепловой удар.