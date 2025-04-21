Заупокойные богослужения в память о папе Франциске пройдут в России

Архиепископ Павел Пецци, возглавляющий Конференцию католических епископов России (ККЕР), сообщил в телеграм-канале архиепархии Божией Матери в Москве о проведении заупокойных богослужений в память о папе Франциске в ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

Ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл проинформировал о кончине папы римского Франциска в понедельник в 08.35 мск. Понтифику было 88 лет.

Павел Пецци обратился с просьбой об открытии книг соболезнований в кафедральном соборе в Москве, соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, храме Святого Адальберта в Калининграде и во всех юбилейных храмах.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале епархии, заупокойные мессы в память о папе Франциске состоятся в Москве и Санкт-Петербурге 24 апреля в 19:00 по местному времени, а в Калининграде — 25 апреля в 19:00 (20.00 мск).

Епископ Николай Дубинин возглавит торжественную заупокойную Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге 24 апреля в 19.00. 25 апреля он также отслужит заупокойную Мессу в храме святого Адальберта в Калининграде в то же время.

Пресс-служба Святого престола сообщила, что Ватикан проведет обряд подтверждения смерти папы Римского Франциска и помещения его тела в гроб сегодня вечером, 21 апреля.

Кардинал Кевин Джозеф Фаррелл возглавит церемонию. По традиции, камерленго церкви должен трижды ударить усопшего серебряным молотком по лбу и обратиться к нему с просьбой ответить. После этого он произнесет на латыни слова Vere Papa mortuus est («Папа действительно мертв»), после чего тело будет помещено в гроб.

Ранее в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказали о причине смерти папы Франциска, чем он известен и кто станет следующим папой.