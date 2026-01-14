Завалил голосовыми? Готовься к тюрьме: за какие слова можно сесть надолго

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в комментарии для интернет-издания «Абзац» предупредил об уголовной ответственности за содержание некоторых голосовых сообщений.

Как пояснил юрист, сообщения, содержащие шутки о минировании или ложные сообщения о терактах, классифицируются как телефонный терроризм и влекут уголовное преследование как общественно опасное деяние. Также уголовная ответственность может наступить за оскорбление представителей власти, например, сотрудников полиции или судебных приставов, что предусмотрено наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Отдельно Завалько отметил ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и Министерства обороны, где за повторное нарушение может быть назначено наказание. В иных случаях уголовное дело возбуждается в зависимости от тяжести правонарушения.

Угрозы убийством, выраженные в голосовом сообщении и воспринятые адресатом как реальные, подпадают под статью 119 Уголовного кодекса РФ и также влекут серьезное наказание.

