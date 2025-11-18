«Завалили подарками»: поезд с ранеными бойцами СВО встретили в Стерлитамаке

Сотни жителей башкирского Стерлитамака вышли на железнодорожный вокзал, чтобы поддержать раненых бойцов, следовавших в госпиталь. Горожане организовали для военных теплый прием с подарками. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специальный эшелон с военнослужащими, получившими ранения в зоне специальной военной операции, сделал остановку в Стерлитамаке. Как сообщают местные СМИ, на перрон для встречи с бойцами пришли более тысячи человек — обычные горожане, волонтеры и представители властей.

Люди несли военным теплые вещи, домашнюю еду и другие подарки, чтобы выразить свою поддержку. Акцию организовала Ассоциация ветеранов спецоперации при содействии городской администрации. К собравшимся обратился глава Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, который лично поблагодарил каждого солдата за службу. Подобные стихийные акции стали традицией во многих городах России, расположенных вдоль железнодорожных маршрутов, по которым следуют эшелоны с военными. Для многих раненых бойцов такая искренняя поддержка гражданских становится важным этапом моральной реабилитации перед дальнейшим лечением в госпитале.

