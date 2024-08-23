«Завалите меня, да и все»: самые нашумевшие цитаты Евгения Пригожина

Ровно год назад, 23 августа 2023 года, известный предприниматель и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы. «Подмосковье сегодня» собрало подборку его самых нашумевших цитат, которые взрывали интернет.

О победе в СВО и про господство США

О победе в СВО и про господство США Так, о победе России в СВО Пригожин говорил: «Если мы проиграем, то Россия вернется к началу 90-х, когда все госпредприятия принадлежали зарубежным инвесторам».

Крайне остро он реагировал и на США. По словам главы «Вагнера», США — «это мощнейший преступный синдикат, который существует на деньги всего мира».

«Кто скинул единственные в истории человечества атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки без всяких последствий для себя? Кто устраивал войны и революции в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии, Мозамбике, Центральной Африке и так далее? В часть из этих стран потом приходила ЧВК «Вагнер» и останавливала войны железной рукой.»

Про покушения на него, руководство ЧВК и действия в Африке

Не обошел предприниматель и тему покушения на себя: «Елки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и все. И живите дальше мирно и спокойно. Потом уже в учебниках истории скажут о том, что могло бы быть все лучше».

Когда Пригожину задали вопрос о том, почему он до сих пор руководит «Вагнером», он заявил, что военные не могут без него.

«Я в 2014 году, когда закончилась кампания в Донбассе, собрал ребят и сказал: «Все, завязываем». Они говорят: «А как же мы без вас?» Я сказал: «Хорошо, продолжаем». Ну и продолжали: Сирия, другие страны, сейчас вот эта история. Именно поэтому я занимаюсь, и мне с этой лодки уже никуда не деться.»

А в Африке, по мнению Пригожина, его военные делали Россию еще более великой.

«Работаем. Температура плюс пятьдесят, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной.»

Ранее мы рассказали, чем отличился знаменитый основатель ЧВК «Вагнер».