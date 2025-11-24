Заведующая челябинским детсадом ответила по закону за оставление детей без присмотра

Мировой суд Челябинска вынес решение о привлечении к административной ответственности заведующей детским садом «Вишенка», с территории которого во время дневного сна самовольно покинули четверо воспитанников. Как сообщила в понедельник, 24 ноября, областная прокуратура, размер штрафа составил 15 тыс. руб.

Инцидент произошел еще в августе в дошкольном учреждении, расположенном в жилом комплексе «Ньютон». По информации от родителей, пятеро детей пятилетнего возраста беспрепятственно встали с кроватей, вышли из группы, затем покинули здание сада и в течение примерно часа находились без присмотра на прилегающей территории микрорайона, после чего их вернули обратно.

Руководитель учреждения была привлечена к ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за нарушение прав и свобод обучающихся. В надзорном ведомстве также добавили, что по результатам рассмотрения представления прокурора к дисциплинарной ответственности была привлечена и воспитатель группы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после жалоб на воспитателей детского сада в Павлове.