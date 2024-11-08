Завершено расследование дела бывших силовиков, убивавших людей

Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

СК РФ завершил расследование уголовного дела бывших сотрудников силовых ведомств, обвиняемых в похищениях и убийствах людей.

По делу проходило 11 человек.

Следователи предъявили им более 30 обвинений, в том числе в похищениях, вымогательствах, покушениях и убийствах.

Главарь банды, орудовавшей с 1998 года, был задержан в конце прошлого года.

В общей сложности в состав преступной группировки входили около 20 человек, как действующие, так и бывшие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

Ранее сообщалось о том, что в России возбудили уголовное дело о незаконной миграции 140 сирийцев.