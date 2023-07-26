«Зависит от того, кто виновен»: выяснилось, когда нет смысла рассчитывать на компенсацию за испорченное непогодой авто

В Москве после тропических ливней наблюдается сильный потом. Люди публикуют кадры затопленных дворов, улиц и проезжих частей.

На этом фоне, отметила адвокат Ольга Власова, автолюбителям стоит напомнить один важный юридический аспект: компенсацию за испорченную непогодой машину можно получить не всегда.

«Зависит от того, кто виновен в затоплении. Если автовладелец самостоятельно, по своей вине заехал в глубокую лужу, то ответственность лежит на нем. Если же инцидент произошел во дворе, имеет смысл обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, ведь вполне вероятно, что причина может иметь техническую природу», — уточнила адвокат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, можно составить претензию и обратиться в суд, однако перед этим следует уточнить, на чьем балансе состоят ливневки.

«Вполне возможно, что они на балансе города. Для этого нужно позвонить в «Мосводосток», в центральную диспетчерскую. Если затопление произошло на штрафстоянке, то ответственность лежит на ее владельце. Для этого вызывается полиция, фиксируется происшествие. Далее — действовать так же, как и в случае обращения по КАСКО, но без визита в страховую компанию», — пояснила Власова.

За затопление автомобиля в гараже ответственность несет его владелец, дополнила эксперт. Инцидент в подземной парковке также предполагает ответственность администрации самой парковки, если причина — техническая халатность.

«Что касается стихийного бедствия по природной вине, то здесь не все так просто. Юридическая практика предполагает очень много случаев неправильного понимания автовладельцами возмещения ущерба. Скажу коротко: если этот пункт не зафиксирован в договоре со страховой компанией, доказать что-либо будет невозможно», — пояснила Власова.

По ее словам, нередко граждане заключают договоры со страховыми компаниями в спешке, допуская юридические пробелы, не посоветовавшись с опытным юристом, после чего происходят большие финансовые затраты и тщетные попытки доказать свою правоту в судах.

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