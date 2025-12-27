«Зависть богов»: какие тайны унесли с собой в могилу Алентова и Лобоцкий

В минувший четверг, 25 декабря, во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким народной артистке Вере Алентовой стало плохо, и вскоре она скончалась в больнице. Алентова и Лобоцкий снимались вместе в последнем фильме мужа Алентовой, режиссёра Владимира Меньшова. Трагическая смерть Алентовой на похоронах Лобоцкого быстро обросла мистическими слухами.

В 2000 году актерский дуэт Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого сложился в фильме «Зависть богов», снятом Владимиром Меньшовым, супругом Алентовой. Актеры исполнили ведущие роли, образовав творческий тандем.

В центре сюжета – история любви между Соней, телевизионным редактором (в исполнении Алентовой), и Андре, французским переводчиком (Лобоцкий). Их встреча в Москве становится началом страстного романа. Несмотря на наличие семьи у каждого из них – у Сони муж-писатель и сын, у Андре – жена в Париже, их чувства друг к другу столь сильны, что кажутся нереальными. Однако их счастье омрачается трагическими событиями. После того как 1 сентября 1983 года над территорией СССР сбивают южнокорейский самолет, Андре пишет критическую статью, что приводит к его депортации из страны.

Эмоциональная глубина «Зависти богов» вызвала широкий резонанс, в том числе из-за откровенности некоторых сцен. Алентова столкнулась с критикой из-за несоответствия возраста ее персонажа и ее собственного, в то время как для Лобоцкого, ранее игравшего эпизодические роли, эта работа стала прорывом.

Несмотря на романтическую атмосферу на экране, отношения между Алентовой и Лобоцким не переросли в нечто большее. Алентова подчеркивала уважительное отношение Лобоцкого, между ними возникла лишь товарищеская связь.

Трагическая смерть Алентовой вскоре после похорон Лобоцкого вызвала мистическое толкование у многих, включая актрису Юлию Рутберг, которая усмотрела в этом проявление судьбы.

Фильм «Зависть богов» предлагает зрителю два возможных финала: в одном Андре уезжает, а Соня пытается совершить самоубийство, но её спасают, в другом – они остаются вместе. Открытый финал, по мнению зрителей, получил свое завершение в реальности, став трагичным дополнением к истории. Стоит отметить, что актриса ушла из жизни в день католического Рождества, символизирующего новое начало.

Ранее бывшая жена Лобоцкого рассказала, что Алентова упала на прощании с актером, не успев даже подойти в гробу.