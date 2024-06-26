Завод по производству препаратов для лечения онкозаболеваний появится в Подмосковье

Компания «Аргументум Фарма» построит первую очередь научно-производственного фармацевтического комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна» до конца 2024 года, там будут производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также анальгетики и препараты, предназначенные для лечения ревматических и онкологических заболеваний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.