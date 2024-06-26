Завод по производству препаратов для лечения онкозаболеваний появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Компания «Аргументум Фарма» построит первую очередь научно-производственного фармацевтического комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна» до конца 2024 года, там будут производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также анальгетики и препараты, предназначенные для лечения ревматических и онкологических заболеваний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Запуск первой производственной линии намечен на I квартал 2025 года. Весь проект, инвестиции в который оцениваются в 1,8 миллиарда рублей, будет запущен в течение четырех лет», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она уточнила, что реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест, запуск второй очереди комплекса позволит дополнительно расширить штат. На первом этапе на заводе будут производить более 55 миллионов единиц лекарственных препаратов ежегодно. Отметим, что Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала компании помощь в подборе земельного участка для реализации проекта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.