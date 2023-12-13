Завод по производству цемента в Коломне введут в эксплуатацию после частичной реконструкции

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья выдали разрешение на ввод в эксплуатацию завода «Цементиум» (бывший ООО «Холсим (Рус) СМ») в Коломне после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что объект входит в состав Щуровского цементного завода. Здание используется для хранения, перемещения и производства белого цемента.

«В рамках реконструкции произведена обшивка склада, замена кровельного покрытия, внутренняя отделка, а также замена оконных конструкций на аналогичные из негорючих материалов. Производительность четырех мельниц в реконструированном здании — 15 тонн цемента в час», — сообщили в пресс-службе.

В проект вложили 65 миллионов рублей, его сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве региона.

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