Завод «Ростсельмаш» предоставит скидку на приобретение техники сельхозпроизводителям из Подмосковья

Сегодня глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов и первый заместитель гендиректора ООО «Ростсельмаш» Алексей Швейцов подписали соглашение об обеспечении региона сельскохозяйственной техникой на полях научно-практического форума «Агрополигон-2023». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Заключая подобные соглашения мы обеспечиваем рост экономического потенциала, повышение технической конкурентоспособности и технологической модернизации агропромышленного комплекса региона. Исходя из необходимости ежегодно поставлять сельскохозяйственную технику, комбайновый завод «Ростсельмаш» окажет поддержку подмосковным товаропроизводителям», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, завод предоставляет скидку 5% на покупку любой единицы техники, включая зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки, адаптеры, тракторы.

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