Завод «Урал» выпустил капсульную версию из 10 мотоциклов благодаря Путину

Telegram-канал «4 канал» сообщает, что на Ирбитском мотоциклетном заводе была представлена новая лимитированная серия мотоциклов «Урал» под названием Alaska.

Цена каждого байка начинается от 2 млн рублей. Вдохновением для этой инициативы послужила история о поездке на мотоцикле «Урал» по Аляске, когда президент России Владимир Путин подарил американскому жителю байк, изготовленный на Ирбитском заводе.

«Каждый байк получил уникальную окраску, усиленную защиту фар и двигателя, новые амортизаторы и укороченные ветровые щитки. „Железных коней“ подготовили для сложных маршрутов и суровой погоды», — приводится в публикации.

Серия включает всего десять уникальных экземпляров, каждый из которых выделяется оригинальным дизайном и усовершенствованными характеристиками. Запуск этой серии приурочен к знаменательной дате — 100-летию со дня покорения «Урала» на Аляске.

