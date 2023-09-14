«Зажгите свечи и прочитайте «Отче наш»: известная ясновидящая рассказала, как выйти из «коридора бедности»

Бывает, что упорный труд и тяжелая многочасовая работа не приносят никакого результата, сотрудник не получает повышение, а о росте зарплаты приходится только мечтать. Видя, что в карманах постоянно гуляет ветер, человек начинает задумываться: а что, если его затянуло в «коридор бедности»?

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что это такое и как из него выбраться. По ее словам, победить нищету можно, но сначала нужно понять ее причину.

«Бывает, что человек родился в «коридоре бедности». Либо родители накосячили, либо кто-то до них. Если даже сравнивать с коллегами — работают одинаково, но один человек зарабатывает много, а другому постоянно не везет. У него есть определенная сумма, зарплата, а выше он уже подняться не может. Это и есть коридор бедности», — пояснила Инесса Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс подчеркнула, что бывает и такое, что люди сами себя затягивают в этот коридор. Вероятно, человек кого-то обманул или поучаствовал в финансовых махинациях. Так на него может лечь проклятие.

Чтобы избавиться от «коридора бедности», ясновидящая посоветовала совершить ритуал. Для этого в полнолуние нужно взять три свечки и написать на них свои фамилию, имя, отчество и день рождения.

«Натрите свечи пачули мятой, апельсином или лимонным эфирным маслом. Поставьте их между двумя зеркалами, которые образуют коридор. Потом туда же положите пачку крупных купюр. Зеркала нужно помыть, чтобы убрать старую информацию. Зажгите свечи и прочитайте «Отче наш». Потом скажите: «Отныне и навеки теперь деньги текут ко мне рекой по этому коридору». Повторите три раза», — поделилась ритуалом Алиева.

Потом, по ее словам, нужно представить, как деньги движутся по этому коридору, еще раз прочитать молитву и поблагодарить господа за помощь.

Ранее известная ясновидящая Алиева рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.