Здание аварийного жилого дома снесли в Серпухове

В Серпухове на улице Возрождения снесли расселенный жилой дом №13 1960-го года постройки, демонтаж провели в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В связи физическим и моральным износом здание было признано аварийным. После чего в 2023 году в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены необходимые мероприятия по переселению жильцов восьми квартир и принято решение о ликвидации объекта», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В комитете уточнили, что решение по дальнейшему использованию освободившейся территории пока не принято. В общей сложности на территории муниципалитета было выявлено 234 объекта незавершенного строительства, снести, достроить и привести в соответствие удалось уже 91 объект (39% от общего количества).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.