Здание бывшего магазина отремонтировали в подмосковной Шатуре

Новый продуктовый магазин открыли в отремонтированном здании в рабочем поселке Черусти в городском округе Шатура. Об этом рассказали в Мособлархитектуре.

Отмечается, что фасад здания был частично разрушен, стекла оконных проемов были разбиты. В рамках проведения масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Подмосковья было принято решение о капитальном ремонте строения.

Площадь объекта составляет триста пятьдесят квадратных метров, в настоящее время все ремонтные работы уже завершены. Всего в муниципалитете было выявлено почти шестьдесят объектов незавершенного строительства, из них ликвидировано и приведено в соответствие уже двадцать восемь объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.