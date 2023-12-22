Здание «Давыдовской гимназии» планируют капитально отремонтировать уже в следующем году

Работы по капитальному ремонту «Давыдовской гимназии» стартуют в Орехово-Зуевском городском округе уже в следующем месяце. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ожидается, что ремонтные работы коснутся всего здания. Будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли, всех инженерных систем: отопительной и водоснабжения, а также электрокоммуникаций. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, а также получат современное оснащение и мебель.

При этом закончить капремонт подрядчик должен до начала осени, чтобы новый учебный год начался в уже обновленных классах. Примечательно, что учащиеся на время ремонтных работ продолжат обучение в других школах города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.