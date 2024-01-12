Здание Демиховского лицея капитально отремонтируют в этом году в подмосковном Орехово-Зуево

Капитальный ремонт Демиховского лицея начинается в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа в рамках президентской программы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ожидается, что до конца января на площадку выйдут рабочие и приступят к демонтажу внутренних конструкций, инженерных сетей. При этом обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Известно, что завершить капремонт подрядчик должен до начала осени, чтобы дети смогли начать новый учебный год в родной школе.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что ключевая миссия трех образовательных кластеров, открытых в регионе, состоит в том, чтобы делится новыми методиками, практиками преподавания.