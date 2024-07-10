Здание студенческого общежития филиала МГИМО построят в Одинцовском округе

Застройщик уже получил разрешение на строительство на улице Новоспортивная в Одинцово здания студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

ООО «ГРМ» планирует построить объект и ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. В корпусе разместятся жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, административный блок, комнаты для отдыха.

При этом на прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

Накануне зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Андрей Воробьев обсудили социально-экономическое развитие Подмосковья.