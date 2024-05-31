Здание студенческого общежития возведут в Одинцовском округе

В 2025 году в Одинцово на улице Новоспортивная построят здание студенческого общежития, работы пройдут в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что на данный момент завершилось проектирование объекта, также был заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Площадь участка, на котором возведут здание, составит 0,32 гектара. В новом корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, помещения для отдыха, коворкинг и другие помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, там установят малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.