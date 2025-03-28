«Здания ходили ходуном»: турист рассказал о землетрясении в Таиланде

Во время землетрясения на севере Таиланда одноэтажные здания заметно раскачивались, сообщил один из российских туристов журналистам РИА Новости.

По данным издания, турист проживает на севере Таиланда – там как раз хорошо ощущались толчки. Одноэтажные здания практически ходили ходуном, но не все сразу поняли, что происходит на самом деле. Только когда толчки стали сильнее, стало понятно, что началось землетрясение.

По словам очевидца, соседи выбегали из своих домов. Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Мьянме в пятницу, погибшими числятся 144 человека.

Ранее еще один российский турист рассказывал о том, как землетрясение ощущалось в самой Мьянме - точнее, в одном из древнейших городов страны Багане.