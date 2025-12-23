«Здесь была древняя таможня»: археологи откопали первый в мире супермаркет

Международная группа исследователей из Сиднейского университета выдвинула новую гипотезу о предназначении загадочного комплекса более чем из 5200 ям на горе Монте-Сьерпе в Перу. Ученые полагают, что объект мог представлять собой масштабную систему визуального учета товаров, предшествовавшую известной узелковой письменности кипу, сообщает «Газета.Ru» .

Археологический объект представляет собой цепь из 5265 углублений, вытянутую на расстояние 1,4 километра вдоль горного плато. Каждая яма имеет глубину около одного метра и диаметр до полутора метров. Ключевым открытием стал анализ почвы, выявивший микроскопические частицы пыльцы кукурузы, хлопка и перца чили. Эти сельскохозяйственные культуры не произрастали в засушливом высокогорном регионе, что указывает на их привозное происхождение и хранение в ямах.

Исследователи обнаружили, что углубления сгруппированы не хаотично, а образуют четкие числовые паттерны и геометрические фигуры. Эти закономерности аналогичны принципам построения записей в системе кипу, где информация кодировалась с помощью узлов на веревках.

Радиоуглеродный анализ органических остатков датировал активную фазу использования комплекса XIV веком нашей эры. Этот период соответствует расцвету королевства Чинча, известного как могущественный торговый центр на побережье Перу. Ученые предположили, что гора Монте-Сьерпе, расположенная на пересечении крупных торговых путей, могла быть местом организованного рынка или логистического центра. Ямы, сгруппированные определенным образом, вероятно, служили для учета объема, типа или владельца хранимых товаров, выполняя функцию, аналогичную современным складским журналам или базам данных.

