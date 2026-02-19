Здоровье утратишь: что запрещено делать 20 февраля в день Луки Елладского?

20 февраля православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского, жившего в X веке. Святой родился в 896 году в греческом селении Кастории, с 14 лет посвятил себя монашеству, вел подвижническую жизнь и прославился даром прозорливости и исцеления. Скончался в 946 или 953 году, а его мощи до сих пор хранятся в монастыре в Стирисе.

В народе этот день называли Днем Могущницы, поскольку считалось, что именно 20 февраля лучше всего готовить лечебные снадобья из кореньев и трав. Кроме того, день был связан с поминовением усопших: люди посещали кладбища, украшали могилы, зажигали свечи.

Еще одной традицией была выпечка пирогов, особенно с луком. Часть выпечки раздавали нищим, веря, что это принесет достаток в дом.

Что можно делать 20 февраля? Навестить пожилых родственников, угостить их и подарить подарки. Испечь пироги, особенно с луком — это к благословению и деньгам. Заняться приготовлением травяных отваров и настоев из заготовленных кореньев. Помянуть усопших, привести в порядок могилы, поставить свечу. Обратить внимание на сны: они считаются вещими. Но рассказывать их до вечера нельзя, иначе не сбудутся.

Что нельзя делать 20 февраля? Ссориться, сквернословить, повышать голос — конфликт затянется надолго. Надевать одежду зеленого цвета, по поверьям, это может привлечь беду. Совершать крупные покупки — они окажутся неудачными. Начинать важные дела, проекты или отправляться в дальнюю поездку. Незамужним девушкам сидеть на подоконнике — можно «просидеть» свое счастье.

О чем молятся преподобному Луке? О здоровье, исцелении от недугов. О духовном очищении, избавлении от дурных мыслей и гнева. Об упокоении душ усопших родственников.

День Луки в 2026 году выпадает на пятницу. Несмотря на будний день, можно уделить время близким, помянуть ушедших и испечь ароматный луковый пирог, чтобы в доме царили мир и достаток.

