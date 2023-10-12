Здравпункт появится в селе Пешки городского округа Чехов в следующем году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Новый фельдшерский здравпункт возведут в селе Пешково городского округа Чехов, сообщили в областном Минстрое. Его планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2024 году.
«Объект включен в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.
Будущий объект здравоохранения будет соответствовать всем современным требованиям, его также оснастят необходимой медтехникой. После завершения строительства в населенном пункте повысится доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.