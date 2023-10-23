Здравпункт возведут для жителей деревни Ивакино Можайского округа

Общество

Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]

Новый фельдшерский здравпункт построят для жителей деревни Ивакино Можайского городского округа, он откроется в 2025 году. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«Объект включен в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.

В результате в населенном пункте удастся повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи гражданам. Новый объект здравоохранения возведут в соответствии со всеми современными требованиями и оснастят необходимым медоборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.

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