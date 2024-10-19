«Здравствуй, мама»: Патриарх Кирилл собрался писать беременным и спасать Россию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл придумал своеобразный ход для защиты семьи и семейных ценностей в России. Как рассказала в беседе с РИА Новости руководитель проекта «Здравствуй, мама!» и идейный вдохновитель акции Наталья Москвитина, предстоятель РПЦ будет писать письма беременным женщинам.

По словам собеседницы агентства, письма от патриарха Кирилла ждущим приплода россиянкам уже в ближайшее время начнут выдавать в 16 регионах России в женских консультациях.

«В ближайший месяц беременные начнут получать в той же „папке помощи“ именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом письме патриарх Кирилл дает благословение женщине и ее ребенку, желает им здоровья и „многих милостей от Христа“. Также глава РПЦ напоминает беременной о поддержке и заботе окружающих людей», — заявила Москвитина.

Она добавила, что акция будет проводиться исключительно в государственных женских консультациях. Помимо письма от Кирилла, беременные смогут в ходе первичного приема получить в «папке помощи» также буклет с мерами региональной поддержки беременных и родивших мамочек.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждается вопрос об увеличении размера пособия по уходу за ребенком.