Зейналова завершит карьеру журналиста
Фото: [Медиасток.рф]
Ирада Зейналова, которая была назначена послом в Республике Маврикий президентом России Владимиром Путиным, завершает свою карьеру в журналистике, сообщило РИА Новости.
«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями, у меня, наверное, самые верные телезрители на свете», — сказала она.
Она также отметила, что много усилий приложила для этого назначения и много трудилась, добавив, что давно хотела перейти к дипломатической деятельности.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Зейналову послом России в Республике Маврикий.