«Зеленая ветка» в Кострому: власти раскрыли, во сколько обойдется путь до столицы на наземном метро

Разговоры о запуске наземного метро до Костромы обретают реальные очертания. Масштабный проект по развитию Центрального транспортного узла (ЦТУ) инициирован столичными властями, которые планируют поэтапно расширять сеть Московских центральных диаметров, охватывая все новые регионы. Для Костромы это означает не стартовую, а финишную позицию в этом транспортном марафоне, передает k1news.ru ⁠.

Прежде чем современные комфортабельные составы доберутся до города, магистрали должны связать Москву с более близкими областными центрами: Ярославлем, Владимиром, Тулой и другими. Завершить первый этап рассчитывают к 2030 году. Кострома же вместе с Тверью и Рязанью вошла во вторую очередь, реализация которой намечена на период до 2035 года.

Маршрут обещает быть по-настоящему магистральным. Предполагается, что поезда проследуют через Ярославль и Подмосковье, интегрируясь в единую транспортную систему столицы. Это позволит пассажирам добираться до Москвы без утомительных пересадок.

Один из самых волнующих вопросов — стоимость проезда. Озвучена предварительная схема тарификации: фиксированная плата за посадку плюс наценка за каждый пройденный километр. Если взять за основу текущие расценки наземного метро, билет будет стоить около 65 рублей, а к этой сумме добавят по 30 рублей за каждые 10 километров пути. Учитывая, что расстояние от Москвы до Костромы по железной дороге составляет примерно 300 километров, поездка обойдется примерно в тысячу рублей.

К 2035 году, когда проект будет реализован, итоговая цифра, вероятнее всего, изменится в сторону увеличения. Однако сама концепция выглядит многообещающей: быстрый и понятный маршрут до столицы с прогнозируемым тарифом. Главное, что потребуется от будущих пассажиров, — это терпение, ведь реальные поездки из Костромы в Москву на метро — перспектива середины следующего десятилетия.

Ранее сообщалось, что в Краснознаменске на маршрут № 486 добавят два автобуса большого класса.