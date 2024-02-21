Зеленский анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что в ближайшее время расскажет о пути Украины на 2024 год. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на слова пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

По данным издания, Никифоров отметил следующее: 25 февраля будет нечто особенное. Речь, судя по всему, идет о конференции и некоем разговоре, как утверждается – честном, во время которого власти расскажут о пути страны на 2024 год.

Никифоров анонсировал прибытие «топ-спикеров, руководства, крупных политиков и чиновников, первой леди, Зеленского и всей киевской политической верхушки». На конференции планируют обсудить развитие страны, некие современные технологии и их внедрение в жизнь, безопасность и поддержку бизнеса. Уже по итогам мероприятия Владимир Зеленский должен провести пресс-конференцию.