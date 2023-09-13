«Зеленский качается»: шаманка рассказала, объявит ли Украина войну России

Кива убежден, что такое решение позволит Зеленскому отменить выборы в стране, провести всеобщую мобилизацию, а также вернуть затухающий интерес к Украине со стороны стран Запада.

Шаманка Елена Батыр рассказала, решится ли Зеленский на объявление войны РФ и к чему приведет это решение. По ее словам, президент Украины пока не определился окончательно.

«Сам Зеленский качается. Для него этот вопрос щекотливый, он сомневается. Но окружающие его люди, которые делают карьеру, заинтересованы в объявлении войны, делают на ней деньги, они на него наседают. И они могут его дожать», — заявила шаманка интернет-изданию «Подмосковье сегодня.

Она уверена, что сам Зеленский — это человек, который делает карьеру на боевых действиях и беседах с Западом.

«Если он все-таки решится объявить войну России, то это может быть после середины октября. Давление на него еще больше возрастет», — добавила Батыр.

Однако, по мнению шаманки, Россия не будет объявлять войну в ответ. И третьей мировой войны тоже не будет, уверена собеседница издания: странам удастся не допустить трагедии.

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