Граждане Украины уже не вдохновлены идеями Владимира Зеленского и знают цену его обещаниям. Выводы об изменении отношения к политику и бывшему комику можно сделать исходя из результатов разных социальных опросов. Канал RT узнал у политологов, почему украинский лидер теряет позиции на самом деле.

В первую очередь многие граждане Украины изначально изменили свое мнение о Зеленском. Ведь артист пришел на выборов под лозунгами прекращения войны в Донбассе, но слишь усугубил ситуацию и стал танцевать под дудку Запада. Никакого установления мира и борьбы с коррупцией, которую так рьяно обещал Зеленский, так и не получили.

«После начала военных действий в феврале 2022 года Зеленский фактически установил репрессивный диктаторский режим, расправился с инакомыслящими, причём этот процесс начался ещё и до этого, в 2021 году, и на какой-то период времени, формируя из России образ врага и уничтожая всех противников собственного режима, смог восстановить частично потерянное доверие общества», — пояснил член правления ассоциации политической науки РФ Владимир Шаповалов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что жители Украины уже устали от конфликта, и согласны поступиться даже своими принципами, лишь бы вернуть нормальную жизнь. Тем не менее они знают, что Зеленский не пойдет на переговоры с Россией: он сам неоднократно от этого отказывался во вред своим гражданам.

Ранее стало известно, что США ищут альтернативу Владимиру Зеленскому.