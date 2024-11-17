Зеленский намерен легализовать однополые браки* на Украине

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, по информации «Зеркала недели», собирается разрешить на Украине однополые браки*. Такой документ в скором времени может рассмотреть парламент страны.

Не исключают, что Зеленский планирует внедрить новый законопроект, ориентируясь на европейский пример. Согласно инициативе, граждане Украины, заключившие однополый брак*, смогут иметь те же права, что и разнополые пары.

«Владимир Зеленский пообещал подписать закон о гражданских партнерствах. Законопроект №9103З определяет гражданское партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей, одного или разного пола*», — передают авторы издания в telegram-канале.

Напомним, что Украине еще в прошлом году предлагали легализовать браки между однополыми гражданами*. Уже в августе 2024-го комитет Верховной Рады поддержал инициативу. Ее внести на рассмотрение в первое чтение, но пока подвижек по вопросу не было.

Ранее сообщалось, что грузинский парламент утвердил законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ* и смену пола*..

*относится к движению ЛГБТ, запрещенного в России и признанного экстремистским