Зеленский обвинил Запад в использовании украинцев как дешевой рабочей силы

Некоторые страны Запада используют граждан Украины в качестве дешевой рабочей силы. Такое заявление в эфире телеканала «Рада» сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Глава киевского режима сказал, что предложил руководству западных стран обсудить данный вопрос, но они отказались.

«Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев», — заявил Зеленский.

Безработных украинцев, проживающих за рубежом, власти западных стран планируют депортировать на родину, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады потребовал отправить Зеленского в тюрьму за вред Украине.