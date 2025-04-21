Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, говорится на официальном сайте Кремля.

В скорбной телеграмме российский лидер подчеркнул, что Франциск пользовался высоким международным авторитетом и был преданным служителем христианского учения. Путин отметил мудрость и выдающиеся качества папы как религиозного и государственного деятеля, который неизменно защищал ценности гуманизма и справедливости.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — отметил Путин.

Глава государства также выделил активную роль папы римского в укреплении диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, что способствовало конструктивному взаимодействию между Россией и Святым Престолом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин неоднократно встречался с папой римским и между ними сложился крепкий дружественный диалог, основанный на взаимном уважении.

Как отметил в комментарии ТАСС секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), на похоронах папы римского может присутствовать высокая церковная делегация РПЦ.

Ранее стало известно, что папа римской Франциск скончался на 89-м году жизни. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало о причинах его смерти, а также о том, какой была его жизнь.