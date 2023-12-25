Зеленский под американский «Merry Christmas» поздравил украинцев с перенесенным Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский в своем стремлении приобщить украинцев к западным ценностям записал видеооткрытку с поздравлением с католическим Рождеством.

Напомним, Зеленский подписал ранее законопроект, что переносит празднование Рождества в государстве с 7 января на 25 декабря. Украинцы уже выразили к указанному нововведению свое безразличное отношение, отказавшись в ночь на 25 декабря идти в храмы.

В своем поздравлении Зеленский призвал граждан страны не к миру, а сплотиться для борьбы с Россией. Все это было сделано под американскую новогоднюю композицию «Merry Christmas».

Ранее сообщалось, что МИД ФРГ поздравил с Рождеством россиян, проигнорировав украинцев.