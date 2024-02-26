Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, оставшихся служить после начала спецоперации
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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, оставшихся служить в украинской армии после начала спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
23 февраля законопроект приняла Верховная рада, после он был передан на подпись президенту. Теперь сайт парламента сообщает, что документ был возвращен с подписью Зеленского.
Законопроект предполагает, что солдаты, которые на момент начала Россией спецоперации проходили срочную службу, могут быть демобилизованы. Дело в том, что солдаты остались в армии и продолжили службу из-за введения в стране военного положения после истечения срока призыва. Также документ предполагает, что такие солдаты будут освобожден от мобилизации на год после возвращения со службы.
При этом сроки, в которые солдаты завершат службу и вернутся домой, в законе не прописаны. Сообщается, что демобилизация возможна по отдельному указу украинского лидера. Когда этот указ будет издан, неизвестно, пока демобилизация на Украине так и не была объявлена.