Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, оставшихся служить после начала спецоперации

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, оставшихся служить в украинской армии после начала спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости .

23 февраля законопроект приняла Верховная рада, после он был передан на подпись президенту. Теперь сайт парламента сообщает, что документ был возвращен с подписью Зеленского.

Законопроект предполагает, что солдаты, которые на момент начала Россией спецоперации проходили срочную службу, могут быть демобилизованы. Дело в том, что солдаты остались в армии и продолжили службу из-за введения в стране военного положения после истечения срока призыва. Также документ предполагает, что такие солдаты будут освобожден от мобилизации на год после возвращения со службы.

При этом сроки, в которые солдаты завершат службу и вернутся домой, в законе не прописаны. Сообщается, что демобилизация возможна по отдельному указу украинского лидера. Когда этот указ будет издан, неизвестно, пока демобилизация на Украине так и не была объявлена.