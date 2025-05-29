Зеленский появился на публике в костюме, похожем на робу зэка

Костюм, в котором президент Украины Владимир Зеленский появился на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, вызвал ассоциации с тюремной униформой. Об этом пишет РИА Новости .

В ходе визита в Германию президент Украины отошел от своего привычного образа, выбрав для поездки черную куртку с характерным для колонии пошивом. Некоторые журналисты сравнили его наряд с формой заключенного или униформой охранника.

Стоит напомнить, что наряды Зеленского давно стали предметом шуток и мемов в интернете. Так, в минувшем марте того на встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский был одет в повседневную одежду, что вызвало неодобрение некоторых журналистов. Один из репортеров с негодованием поинтересовался, есть ли у президента костюм для официальных мероприятий.

А во время майского визита в Турцию киевский главарь прибыл на встречу с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в кроссовках.