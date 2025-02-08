Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам от 18 до 24 лет будут предложены «выгодные контракты» с ВСУ.

Для молодых украинцев будет разработан специальный договор, в котором будет много преференций, кроме того, новобранцам положено очень высокое денежное обеспечение, передает слова главы киевского режима агентство Рейтер.

Условия контрактов будут объявлены в ближайшие дни.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что украинские власти должны снизить возраст мобилизации до 18 лет. 14 января Зеленский в ответ на призывы Запада снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать украинскую армию техникой и оружием.

Ранее посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах».