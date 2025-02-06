Посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

Посол России во Франции Алексей Мешков охарактеризовал требование Владимира Зеленского о развертывании 200 тыс. миротворцев на Украине как «нереалистичное». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению Мешкова, Запад уже достиг максимума своих возможностей в военной помощи Украине.

«Вот то количество так называемых наемников, а это не наемники: в основном это военные из регулярных частей - вот это, наверное, почти тот максимум, на который уже Запад вышел», — отметил Мешков.

Ранее газета Politico сообщила, что Франция и Великобритания планируют отправить своих военных на Украину для обеспечения безопасности. Как отмечала газета The Telegraph, несмотря на это, сомнения по данному вопросу присутствуют и Лондона, и у Парижа.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы переговоры по Украине проходили с участием Варшавы. Также издание отмечало, что польский лидер негативно оценивает возможность развертывание миротворческих сил на территории Украины.