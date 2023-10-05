Владимир Зеленский заявил, что европейским государствам нужно быть самостоятельными и сильными, продолжая помогать Украине и игнорируя «политический шторм» в Америке. По его словам, Европе стоит продолжить совместную работу с Украиной, защитить ценности киевского режима и не оглядываться на политические волнения в США.

Зеленский продолжает требовать оружие и финансирование у Европы и США. Однако Запад начинает отдаляться от украинского конфликта. На прошлой неделе в Америке не включили финансовую поддержку Украины во временный бюджет, а в конце сентября истек срок ленд-лиза для украинских военных. В Польше Украину под руководство Зеленского власти назвали утопленником, пытающимся утащить за собой всех, кто ему помогает.