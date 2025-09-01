Зеленский: причастный к убийству экс-спикера Рады Парубия дал первые показания

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, что подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия уже дал первые показания.

Он уточнил, что только что провел разговор по данному вопросу с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко.

«Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого», — написал Зеленский.

В данный момент правоохранительные органы продолжают оперативные следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств убийства. Работа ведется круглосуточно, добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео, на котором запечатлен момент убийства бывшего спикера Верховной рады Украины и одного из лидеров так называемого «Евромайдана» Андрея Парубия.

Также появлялась информация, что следствию не удается идентифицировать убийцу экс-секретаря Совбеза Украины Парубия из-за мотошлема.