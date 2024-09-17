Зеленский призвал разобраться с петицией о защите женщин в рядах ВСУ

Лидер Киевского режима Владимир Зеленский поручил разобраться с петицией о защите женщин в рядах ВСУ от домогательств. Соответствующие указания он дал премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

В украинской армии стали раскрывать случаи домогательств до женщин. Недавно одна из медиков заявила, что водитель начал к ней приставать и оказывал давление ради получения интима. Она уточнила, что страшное едва не случилось по пути в Львовскую область.

Позже появилась петиция с требованием усилить защиту женщин в ВСУ от подобных случаев. По словам авторов обращения, такие ситуации не редкость и в основном их не пресекают. Виновные в насилии не были наказаны.

Владимир Зеленский неожиданно отреагировал на жалобы и появление петиции. Денису Шмыгалю он поручил разобраться с жалобами, а также комплексно проработать вопросы.

Ранее сообщалось, что политолог Дудчак объяснил причины конфликта Зеленского и Сикорского.