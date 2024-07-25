Зеленский: в Днепре задержали 18-летнего убийцу националистки Фарион

В Днепропетровске задержали вероятного убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал Владимира Зеленского.

Силовики задержали предполагаемого убийцу украинской националистки Ирины Фарион. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил Владимиру Зеленскому 25 июля.

«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», — написал Зеленский.

Силовики беседуют с задержанным, личность пока не раскрывается. Известно, что преступнику 18 лет.

Напомним, русофобку Ирину Фарион убили 19 июля во Львове. Неизвестный выстрелил ей в висок из пистолета. Врачи пытались спасти бывшего депутата, но усилия оказались тщетными.

Ранее сообщалось, что ответственность за убийство Фарион взяли на себя неонацисты.