Во Франции заявили о намерении Трампа приехать в Москву на 9 мая

Глава США Дональд Трамп придет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщил французский журнал Le Point.

Издание называет президента Соединенных Штатов важным гостем, который займет место на трибуне возле Владимира Путина.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.