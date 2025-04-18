Зеленский внес в свои санкционные списки депутата Думы Югры

Боксер-профессионал Руслан Проводников, который в настоящее время является депутатом Думы Югры, попал в санкционные списки Украины. Об этом пишет ugra-news.ru.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский включил в санкционные списки видных российских артистов, спортсменов и ведущих. Оказалось там и имя Руслана Проводникова — чемпиона мира по боксу и депутата Югры.

Согласно указу Зеленского, попавшим в списки санкций лица на 10 лет заблокируют все активы, запретят транзит через Украину, торговые операции, лицензирование, а также пользование недрами.

Напомним, что о списке санкций стало известно 18 апреля. Там оказались и люди, которые родились и построили карьеру на Украине, но в итоге обосновались в России или Белоруссии. Например, это актеры Никита Джигурда, Виталий Гогунский и звезда мирового балета Сергей Полунин.

В списке неугодных лиц оказались не меньше 20 имен, в том числе один из самых патриотичных певцов России — Ярослав Дронов. Недавно исполнитель отреагировал на украинские санкции, не скрывая иронии.