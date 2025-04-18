SHAMAN с иронией отреагировал на украинские санкции

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, выразил радость по поводу того, что попал под украинские санкции. В разговоре с ТАСС певец лаконично, но эмоционально отреагировал:

«Ура!» — заявил он.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 20 российских деятелей культуры и спорта. Решение принято на основании постановления Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В санкционный список, помимо Shaman, вошли также Александр Розенбаум, Ирина Апексимова, Николай Цискаридзе, Юрий Куклачев, Егор Кончаловский, Гарик Сукачев и другие. Меры предполагают блокировку активов, запрет на въезд в страну и иные ограничения.

Напомним, что SHAMAN неоднократно выступал с патриотическими песнями и открыто поддерживал политику российских властей, что и могло стать основанием для внесения его в список нежелательных лиц на Украине.

Ранее Юрий Куклачев также с юмором отреагировал на санкции Украины.