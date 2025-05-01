Зеленский ввел санкции против Арестовича*, который уволился с должности советника офиса президента Украины еще в 2023 году. Тогда политик заявил, что хочет таким образом подать пример цивилизованного поведения.

При этом в беседе со СМИ Арестович* отмечал, что, став президентом Украины, мог бы арестовать Зеленского. Политологи считали, что советник стал помехой для бывшего комика и потенциальной угрозой.

Отметим, что соответствующий указ о санкциях также был размещен на официальном сайте президента Украины. Однако подробности о причинах там не приводятся.

Ранее сообщалось, что экс-советник Зеленского раскрыл его тайные коррупционные схемы на Украине.

*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга