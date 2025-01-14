Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 75 физических и 65 юридических лиц России. В том числе платежных систем «Мир» и «Золотая Корона», сообщил ТАСС.

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России — 140 разных субъектов», — процитировали слова Зеленского в агентстве.

В список в том числе попали национальная система платежных карт «Мир» (НСПК) и «Золотая Корона». Со стороны Украины заблокированы все активы, на территории государства прекратились торговые операции, а также остановились экономические и финансовые обязательства. Такие санкции будут действовать на протяжении 10 лет.

За попытку обойти закон грозит уголовная ответственность.

Ранее экс-депутат Европарламента Мик Уоллес высказался в сторону Зеленского и посоветовал ему «перестать быть пешкой США».